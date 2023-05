Ryanair promuove Torino sui canali social della compagnia

(ANSA) - TORINO, 23 MAG - Da oggi fino al 27 maggio soggiorna a Torino il team social Ryanair, seguito da Turismo Torino e Provincia in sinergia con Torino Airport, con l'obiettivo di promuovere la destinazione sui canali social della compagnia attraverso Instagram, Facebook & YouTube. Si stima che i reels, le stories e i video che verranno realizzati raggiungano oltre 10 milioni di persone.

Camilla, Connor e Alicia, social media manager e content creator di Ryanair, avranno il compito di catturare con le loro camere e smart phone gli aspetti più rappresentativi di Torino dal punto di vista turistico, pubblicando in lingua inglese e spagnola, per raggiungere le varie fan base, affinché i follower scelgano Torino come meta di viaggio. La città verrà quindi raccontata nei suoi diversi aspetti: dalla Torino insolita a quella dell'art de vivre sino a cosa fare in 24 ore e alle specialità enogastronomiche attraverso i loro format di comunicazione This Or That, Cabin Crew's big day out, Instagram Spots e What I Ate in a Day in Turin.

Tale attività rafforza l'investimento con la campagna di comunicazione, finanziata da Regione Piemonte e Camera di commercio di Torino, con la collaborazione di VisitPiemonte e Turismo Torino e Provincia e la partnership della stessa compagnia aerea, per posizionare Torino e il Piemonte tra le destinazioni europee più desiderate e accessibili attraverso due fasi: la prima, attivata nei mesi di febbraio e marzo 2022 e la seconda, dal 23 dicembre 2022 a fine febbraio 2023 sfruttando i canali messi a disposizione dalla compagnia tra cui Facebook, Instagram, Hero Banner. Da quando nel novembre 2021 la compagnia aerea Ryanair ha aperto una base all'aeroporto di Torino sono, ad oggi, 35 le rotte inaugurate tra nazionali ed internazionali e oltre 13 milioni i passeggeri trasportati da/per Torino dall'inizio delle operazioni. (ANSA).