Premio GammaDonna, prorogate al 5 giugno le candidature

Sono prorogati al 5 giugno i termini per candidarsi al Premio GammaDonna, il riconoscimento nato nel 2004 per contribuire a ridurre il gender gap in campo socio-economico attraverso la scoperta e la valorizzazione dell'iniziativa imprenditoriale femminile, che porta le imprenditrici all'interno di un circuito virtuoso di accelerazione di business, esposizione mediatica e crescita professionale. C'è tempo fino alla mezzanotte del 5 giugno per concorrere per il Premio GammaDonna o per uno dei 3 Award: Women Startup Award (Intesa Sanpaolo Innovation Center), We for Sustainability Award (Cottino Social Impact Campus) e Giuliana Bertin Communication Award (Valentina Communication).

Il Premio all'Italian Tech Week, in occasione della finale, venerdì 29 settembre alle Ogr Torino è destinato a imprenditrici (founder, co-founder, oppure socie attive con ruoli manageriali) che si siano distinte per aver innovato con prodotti/servizi, processi o modelli organizzativi all'interno della propria azienda, con almeno un bilancio alle spalle.