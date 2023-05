Piemonte, 5 milioni di euro contro il dissesto idrogeologico

(ANSA) - TORINO, 23 MAG - La Regione Piemonte ha aperto oggi un bando da 5 milioni di euro per interventi di sistemazione idrogeologica in situazioni di dissesto in ambito montano, collinare e lungo le sponde dei fiumi. Le risorse rientrano nei Fondi Fesr 2021-2027 e sono destinate agli enti gestori delle Aree protette e alle Unioni montane.

"Interventi di manutenzione del territorio e prevenzione del dissesto - spiegano il governatore Alberto Cirio e il vice Fabio Carosso - sono sempre più fondamentali. Lo dimostrano gli intensi eventi meteorologici che hanno coinvolto il Piemonte negli ultimi giorni dove l'immediata attivazione della macchina di allerta e monitoraggio della protezione civile e gli interventi di manutenzione avviati già da alcuni anni sui fiumi e sui versanti hanno consentito di contenere i danni e superare la situazione di difficoltà. La misura punta alla messa in sicurezza dei territorio per promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici e prevenire il rischio idrogeologico in territori particolarmente fragili come quelli montani e collinari, nei quali è particolarmente importante garantire il rispetto degli habitat e degli ecosistemi".

"I cambiamenti climatici, i cui effetti sono ormai ben visibili - aggiunge l'assessore all'Ambiente, Matteo Marnati - impongono una rapida risposta. Il maltempo che ha colpito il Piemonte nei giorni scorsi testimonia come velocemente si possa passare da una situazione di carenza d' acqua a una di eccesso, con i conseguenti rischi per il territorio". (ANSA).