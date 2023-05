Museo del Risparmio, 'Clima Pesante - Clima PeNsante'

(ANSA) - TORINO, 23 MAG - E' dedicato alla crisi climatica il laboratorio esperienziale "Clima Pesante - Clima PeNsante" promosso dal Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Environment Park, in occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso da ASviS. L'iniziativa ha coinvolto enti locali, pubbliche amministrazioni, associazioni di categoria e realtà associative per riflettere sulla questione climatica e sulle difficoltà che i vari governi stanno sperimentando nell'individuare e attuare politiche concordanti.

"Parlare di sostenibilità ambientale per il Museo del Risparmio è diventato un elemento fondamentale perché la gestione delle risorse scarse, che siano quelle naturali o quelle economiche, segue logiche simili. Con i ragazzi delle scuole superiori abbiamo sperimentato i laboratori di simulazioni del Mit e constatato che ciò che potrebbe sembrare ovvio spesso non lo è. Con questo laboratorio abbiamo pensato che fosse interessante offrire questa occasione ai policy maker locali, in modo che sperimentino l'interazione di gruppi portatori di interessi diversi, e contrastanti, nel raggiungimento di un obiettivo sempre più condiviso dal pubblico" spiega Giovanna Paladino, direttore e curatore del Museo del Risparmio. "Grazie a iniziative come questa, gli stakeholders del territorio possono metter a fattor comune esperienze e visioni del futuro: fare squadra è la chiave per affrontare le sfide che ci attendono sui temi della sostenibilità" aggiunge Matteo Beccuti, amministratore delegato Environment Park. (ANSA).