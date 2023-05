Jazz is dead! festival, con la nuova musica da 10 Paesi

(ANSA) - TORINO, 23 MAG - Dopo il successo dell'anteprima del 21 aprile con Eiko Ishibashi & Jim O'Rourke, 'Jazz is Dead! festival', evento organizzato da sei anni da Arci Torino, Tum e Magazzino sul Po, torna al Bunker nella sua forma: tre giorni consecutivi dedicati ad indagare nella musica d'avanguardia, con una particolare attenzione al mondo femminile e queer. In tutto sono coinvolti dieci Paesi, dieci nazionalità diverse che si incontrano a Torino in un confronto generazionale tra tradizione e giovane avanguardia futurista, strumenti classici e sofisticati software di elaborazione del suono e dell'immagine.

Le tre giornate di Jazz is Dead! festival vedono l'avvicendamento dal vivo di dj set con il consueto schema sonoro che prevede un venerdì dedicato ai suoni della nuova onda della musica di ricerca e d'avanguardia a tratti neoclassici e neomelodici del contemporaneo con Pan Daijing, Sarah Davachi, Leya, Nziria, Upsammy; la giornata di sabato aperta alle contaminazioni ai ritmi del mondo, con C'mon Tigre, Shakleton, Lalalar, Daykoda 4tet, Marlene Ribeiro; una domenica del tutto libera che dal free jazz esplode nel noise rock con Boris, Moin (Raime + Valentina Magaletti), Brandon Seabrook + Cooper-Moore + Gerald Cleaver, Gabriele Mitelli + John Edwards + Mark Sanders, Orchestra Pietra Tonale.

Quest'anno il festival si snoda su tre palchi: Club, Circus e Area merenda con un punto merchandise molto ampliato "Jazz is Dead cambia forme, colori e suoni, ma la sua sostanza è sempre la stessa - commenta il direttore artistico Alessandro Gambo - un viaggio esperienziale, sonoro, sociale, ludico e solenne nella musica più d'avanguardia e innovativa". In programma anche un Extra il 3 giugno al Cinema Massimo e l'Epilogo' il 9 giugno al Planetario di Torino. (ANSA).