Il locale orientale Tuttofabrodo sale in cattedra a Pollenzo

Il locale orientale contemporaneo di Torino Tuttofabrodo sarà. martedì 23 maggio, all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (Cuneo), per portare le specialità della cucina asiatica alle Tavole Accademiche, la mensa dell'Università, e per partecipare a un momento di formazione con gli studenti.

"Sono orgogliosa e contenta di poter tornare a Pollenzo, in questa scuola che non è solo un'università ma un vero e proprio polo di creatività e di formazione" afferma l'anima del progetto Tuttofabrodo ed ex studentessa dell'Unisg Elisa Neri. "Mi sono laureata qui nel 2016 e oggi ho la possibilità di portare agli studenti, futuri attori dell'enogastronomia, la mia esperienza e la mia storia, oltre che quella di Tuttofabrodo".