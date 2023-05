Ganczer (Gl Events), 'pronti a un tavolo sul Lingotto Fiere'

(ANSA) - TORINO, 23 MAG - "Siamo felici del successo del Salone Libro, un evento che siamo orgogliosi di ospitare negli spazi del Lingotto Fiere. Siamo consapevoli dei problemi strutturali del quartiere fieristico, questo è uno dei motivi per cui sono qui, insieme al mio team. Sono pronto a sedermi al tavolo di lavoro con le istituzioni locali per valutare insieme come rendere Torino un polo fieristico sempre più importante ed efficiente". Lo ha detto all'ANSA l'amministratore delegato di Gl Events Italia, Gabor Ganczer.

"Ho già affrontato questo tipo di problematiche all'Hungexpo di Budapest, il più grande centro fieristico ungherese, e confido di poter trovare soluzioni adeguate alle caratteristiche del Lingotto Fiere. Questo è l'obiettivo di Gl events Italia. Il Lingotto Fiere è una struttura che oggi mostra qualche limite, ma che ha grandi potenzialità" spiega Ganczer, a capo del Centro congressi ed esposizioni Hungexpo di Budapest dal 2009, che sotto la sua guida è diventato il principale centro congressi ed esposizioni in Ungheria e nell'Europa orientale. Da dicembre 2022 è alla guida di Gl Events Italia e sta riorganizzando la squadra e la rete torinese per rilanciare il polo fieristico.

