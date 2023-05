'Enoweek', a Moncalieri 4 giorni di degustazioni

(ANSA) - TORINO, 23 MAG - Seconda edizione della 'EnoWeek' di Moncalieri, dal 24 al 27 maggio, con un programma di degustazioni, cene 'diffuse', talk e incontri a tema enogastronomico. Il clou sabato 27 con il ' Salone dei vini' nel Giardino delle Rose del Castello di Moncalieri, presenti oltre 80 aziende provenienti da molte regioni italiane.

In programma mercoledì 24 e giovedì 25 anche due appuntamenti alla vineria Il Punto d'Ascolto di Moncalieri, in collaborazione con Wouse, alla scoperta dei vitigni autoctoni e dei vini in anfora.

Venerdì 26 maggio la 'Notte del Vino' dalle 18 sulla terrazza di Palazzo Civico con affaccio sulla storica piazza Vittorio Emanuele II: banco di assaggio libero con una decina di cantine selezionate da Fisar, degustazioni e un piatto aperitivo aal costo di 10 euro.

La rassegna è organizzata da Klug Aps APS, Bonobo Events e Orticola Piemonte, Comune di Moncalieri. Partner di Torino Wine Week sono la Città del Gusto Torino - Gambero Rosso, Go Wine, Fisar Torino, Wouse-Salone del vino di Torino. (ANSA).