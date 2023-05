E il giardino creò l'uomo, Roberto Coda Zabetta a Casa Zegna

(ANSA) - TORINO, 23 MAG - Racconta la fragilità dell'uomo e dell'ecosistema che abitiamo la mostra 'E il giardino creò l'uomo', serie di opere Frana e Fango create dall'artista biellese Roberto Coda Zabetta appositamente per Casa Zegna. Un grande dittico monumentale attraversa lo spazio, creando una sorta di "giardino selvatico": nelle opere di Coda Zabetta la natura è evocata tramite l'uso di un'esplosiva carica cromatica e di materia densa che si accumula sulla tela. Le cromie di questi grandi quadri sembrano trarre ispirazione dalla fioritura dell'Oasi Zegna, non in maniera didascalica e formale, ma nella forza esplosiva e imprevedibile della natura.

Il titolo della mostra prende ispirazione dal libro E il giardino creò l'uomo di Jorn de Précy (1912), filosofo e giardiniere appassionato vissuto tra Otto e Novecento. (ANSA).