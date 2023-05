Dream Jobs, l'App Sporters aiuta i giovani nel lavoro

(ANSA) - TORINO, 23 MAG - "Dream Jobs: vivo lo Sport, sogno una professione" è un progetto formativo a cura dell'App torinese Sporters unico che coinvolge studenti da tutta Italia delle scuole secondarie di secondo grado, il primo che si occupa di transizione digitale e formazione a scuola con un'iniziativa inedita che orienta i ragazzi sulle nuove professioni legate allo sport sulla base degli obiettivi dell'Agenda 2030 rispettosi di ambiente, diritti civili ed ecosostenibilità.

Grazie alla campagna di crowdfunding lanciata da Sport Innovation Hub Aps sulla piattaforma For Funding di Intesa San Paolo, il progetto, con oltre 140.000 euro raccolti e una ventina di scuole coinvolte, costituisce la più grande rete nazionale di istituti scolastici che lavora per rendere lo sport strumento capace di incentivare l'apprendimento degli studenti, combattere la povertà educativa e la dispersione scolastica e fornire occasioni di lavoro. Tecnologie green e soluzioni energetiche efficienti e sostenibilità per gli impianti sportivi, materiali avanzati e tessili intelligenti, neuroscienze, bioingegneria, big data, intelligenza artificiale, nutrizione, benessere, inclusione sociale, marketing e comunicazione digitale sono i temi interessati dall'iniziativa su cui presentare i video realizzati dagli stessi studenti partecipando a una competizione che selezionerà i migliori 20 da premiare con un summer camp estivo, lo Sport Innovation Growth Camp che si svolgerà dal 19 al 23 giugno presso il Villaggio Olimpico di Bardonecchia (Torino). (ANSA).