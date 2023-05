Artissima, Semilla Segrada tra arte e Metaverso

(ANSA) - TORINO, 23 MAG - L'opera Semilla Sagrada dell'artista peruviana Rebeca Romero, vincitrice della quinta edizione dell'Ogr Award, entra a far parte delle collezioni della Fondazione per l'arte Moderna e Contemporanea Crt (in comodato gratuito alle Ogr). Nella versione 3D rimarrà fruibile gratuitamente sulla piattaforma Spatial nel Metaverso. La vincitrice, rappresentata dalla galleria Copperfield di Londra, è stata scelta tra gli artisti selezionati durante Artissima 2022: L'Ogr Award ha come obiettivo quello di riconoscere gli artisti che si impegnano nel rapporto tra arte, tecnologia e innovazione, con particolare attenzione agli sviluppi digitali.

Il premio delle Ogr ha interagito con il progetto METAmorphosis, secondo episodio della piattaforma Beyond Production che vede Artissima e Fondazione per l'Arte Crt avviare ogni anno una riflessione sulle tendenze più innovative dell'arte contemporanea.

L'opera fisica installata nel Duomo delle Ogr resenta il risultato di uno studio dei tessuti precolombiani, che ha fornito preziose informazioni sia sui progressi tecnologici e culturali di queste società, sia sulle loro strutture economiche e sociali. A partire da questo concetto, Semilla Sagrada assume la forma fisica di un indumento confezionato con estrema cura, che rappresenta un prodotto fittizio dell'enigmatica civiltà adoratrice del Seme. L'indumento si ispira alle collezioni museali di antiche tuniche e mantelli e ai costumi delle danze folcloristiche peruviane, ed è stato confezionato utilizzando tecniche di ricamo digitali e tessuti appositamente creati.

