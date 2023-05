Alla Pinacoteca Agnelli 'Litte fun Palace'

(ANSA) - TORINO, 23 MAG - Dal 26 al 28 maggio sulla Pista 500 sul tetto del Lingotto si muoverà una roulotte di Little Fun Palace proposta come luogo di aggregazione e forum mobile all'aperto. In programma formance, talk, concerti, workshop, letture, pic-nic e cinema sotto le stelle intorno ai temi dello sciopero nell'arte e dell'eredità del Lingotto. Ne saranno protagoniste parole come resistenza e rivendicazione rivisitate in una dimensione collettiva. L'iniziativa fa parte del 'public programme' pensato per il festeggiamento del primo anno di apertura al pubblico della Pista 500. Il progetto è realizzato in collaborazione con Oht - Office for a Human Theatre.

I protagonisti coinvolti sono Annamaria Ajmone, Nanni Balestrini / Nicolò Porcelluzzi, Giulia Crispiani & Coro delle Mondine di Novi, Silvia Bottiroli & Giorgia Ohanesian Nardin, Dominique Gonzalez-Foerster, Sofia Jernberg, Marie Moïse, Harun Morrison, Edoardo Mozzanega, Luisa Passerini, Ettore Scola, Ula Sickle. (ANSA).