(ANSA) - TORINO, 22 MAG - Nasce nel quartiere San Salvario di Torino 'The Heat Garden', un progetto architettonico, con una forte impronta green, pensato per il nuovo sistema di accumulo del calore a servizio della rete metropolitana di teleriscaldamento, che mira a integrare elementi industriali, urbanistici e di design. L'impianto, in via Lugaro, è stato realizzato con un investimento complessivo di circa 13 milioni di euro, con un cantiere, in cui hanno lavorato fino a 80 persone, che è rimasto attivo anche durante il periodo della pandemia da Covid.

La struttura è composta di tre accumulatori da circa 2.500 m3, capaci di servire circa 2,2 Mln mü di nuova utenza, una stazione di pompaggio e ripompaggio, oltre ai servizi ausiliari.

L'impianto ospita terrazzi e giardini pensili, che occupano una superficie di oltre 2.500 metri quadri e sono presenti quasi 11mila tra piante e alberi, oltre a una serra di coltivazione.

La presenza delle piante, unita all'integrazione di storage termico e fonti rinnovabili, consente infatti di assorbire 25 tonnellate di CO2 all'anno. 'In The Heat Garden' è presente un'aula didattica che può ospitare anche eventi, concerti e meeting. (ANSA).