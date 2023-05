Costruiamo il futuro con STM32,vince istituto di Alessandria

(ANSA) - CATANIA, 22 MAG - E' l'Isis Gugliemo Marconi di Tortona (Alessandria) la scuola vincitrice della settima edizione concorso "Costruiamo il futuro con STM32", lanciato lo scorso ottobre da STMicroelectronics Italia e dedicato a tutte le scuole secondarie di secondo grado italiane. In finale, con la gara che si è disputata nel sito St di Catania, erano arrivati anche l'istituto tecnico economico tecnologico "Mario Rapisardi - Leonardo Da Vinci" di Caltanissetta e l'Iis Gugliemo Marconi di Nocera inferiore (Salerno). A vincere il team formato da Gabriele Cuscunà, Marco Bagnera, Alessio Fontana, Andrea La Rosa, Matteo Pizzolotto, Matteo Lou, Emanuele Scarsi e Riccardo Bonifazio con la guida del professore Antonio Vulcano con progetto Smart rehabilitation glove per la riabilitazione di un arto. L'applicazione seleziona gli esercizi che meglio si adattano alla funzionalità e alla riabilitazione della mobilità della mano in seguito a un trauma, incidente all'arto o artrosi e osteoartrosi della mano e delle dita.

Quest'anno il tema del concorso era salute e benesse, collegato agli obbiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. La competizione ha l'obiettivo di stimolare nei ragazzi la passione per la tecnologia e l'innovazione, attraverso la realizzazione di un'applicazione che contribuisca al miglioramento della vita quotidiana. (ANSA).