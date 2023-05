Massi cadono sulla strada, chiusa provinciale a Chiomonte

(ANSA) - TORINO, 21 MAG - Nuove frane bloccano le strade della provincia di Torino: chiusa a Chiomonte la 233 per "un'ingente caduta massi" che "ha invaso l'intera superficie stradale", informa la Città Metropolitana. La frazione Ramat è raggiungibile da una strada secondaria comunale "un po' impervia ma percorribile".

Chiuso anche un tratto della sp 213 a Exilles in via precauzionale con un'ordinanza del sindaco. (ANSA).