Self publishing in crescita, Amazon incontra gli autori

(ANSA) - TORINO, 20 MAG - "Il self publishing è un fenomeno in crescita, che viene espresso tramite Kindle Direct Publishing da molti autori". A sottolinearlo è Andrea Pasino, responsabile Kdp per Italia, Spagna e Francia, che parla dal Salone internazionale del libro di Torino. Lo stand di Kindle Direct Publishing, la soluzione di Amazon che consente agli autori di pubblicare in modo autonomo e gratuito i propri libri in formato cartaceo e digitale, punta a fare conoscere i segreti dell'autopubblicazione e le storie di successo di chi ha percorso questa strada.

Lo stand al Lingotto offre ai visitatori diversi appuntamenti e approfondimenti dedicati agli autori indie e al tema del self publishing, con uno sguardo anche ad Amazon Storyteller, il premio letterario che permette agli scrittori, aspiranti o già affermati, di fare scoprire al grande pubblico le loro opere inedite.

"Il vantaggio che diamo, in particolare - spiega Pasino - è quello di pubblicare la propria opera in modo semplice, gratuito e molto veloce e di renderla disponibile a un pubblico di milioni di lettori in tutto il mondo: gli utenti Amazon. Abbiamo diversi casi di scrittori che grazie al self publishing sono riusciti a dedicarsi completamente alla loro passione, la scrittura, facendone il loro lavoro e anche raggiungendo il successo".

Il Salone di Torino è l'occasione per rilanciare la 4a edizione di Amazon Storyteller, il primo premio letterario in Italia che consente ad aspiranti scrittori e penne già affermate di far conoscere al grande pubblico le proprie opere inedite.

Per il vincitore, oltre a un premio in denaro, c'è anche una campagna marketing per promuovere il proprio libro su Amazon.it e la possibilità di vedere il proprio lavoro pubblicato in formato audio da Audible. (ANSA).