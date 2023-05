Roccella contestata, ancora bloccata l'Arena Piemonte al Salone

(ANSA) - TORINO, 20 MAG - E' ancora tutto sospeso all'Arena Piemonte, al Salone del Libro, dove la ministra Eugenia Roccella è stata contestata da un gruppo di attivisti di Extinction Rebellion, Fridays for future, Non una di meno. La ministra è al tavolo dei relatori, i manifestanti in sala, la polizia pure. E' intervenuto anche il direttor del Salone, Nicola Lagioia. "E un gioco democratico e la democrazia contiene anche la contestazione per cui non perdiamo questa occasione di dialogo.

Mandate un vostro delegato a discutere con la ministra. Anche in politica si fa così. State manifestando pacificamente, adesso cercate un dialogo".

Sul palco sono arrivati anche Silvio Viale, presidente dell'associazione Torino, la Città del Libro e il presidente del Circolo dei Lettori Giulio Biino.

I manifestanti non hanno però raccolto l'invito di Lagioia replicando: "se la ministra non ascolta le nostre richieste neanche noi vogliamo ascoltare quello che dice lei" e non si sono mossi, continuando a gridare slogan contro i fascisti e gli obiettori, e a sdraiarsi per terra.

Ha poi raggiunto Arena Piemonte, circondata dagli agenti della Digos anche la deputata di Fdi, Augusta Montaruli che rivolgendosi a Lagioia, gli ha detto: "Vergogna, come fai a dire che questa è una manifestazione pacifica?". (ANSA).