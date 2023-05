Piogge incessanti, primi corsi d'acqua a livello di guardia

(ANSA) - TORINO, 20 MAG - Dopo una notte di piogge incessanti, primi fiumi vicini al livello di guardia in Piemonte dove l'allerta arancione riguarda la parte occidentale della regione. La piena riguarda al momento due corsi d'acqua in provincia di Cuneo, l'Ellero a Mondovì e il Corsaglia.

Si sono ingrossati molti rii minori e il rischio di frane superficiali è considerato molto alto in Valle Tanaro. La quota neve è attestata a 2.000 metri, salirà domani a 2.700, ma nella giornata di domenica è previsto un miglioramento del tempo, tranne che nel Cuneese, dove sono attese ancora precipitazioni forti. (ANSA).