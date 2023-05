Ministra Roccella contestata, Digos denuncia 20 attivisti

(ANSA) - TORINO, 20 MAG - Venti attivisti del movimento ambientalista Extiction Rebellion e del collettivo femminista 'Non Una di meno' sono stati riconosciuti e denunciati dalla Digos di Torino per violenza privata per la contestazione che ha bloccato la presentazione del libro della ministra Roccella al Salone di Torino. Si tratta di tutti i componenti del gruppo che questa mattina ha contestato e impedito alla ministra della Famiglia e delle Pari opportunità Eugenia Maria Roccella di tenere il suo incontro all'Arena Piemonte. A quanto si apprende da fonti investigative oltre ai 20 militanti altre persone si sono unite in modo estemporaneo alla contestazione. (ANSA).