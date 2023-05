Maltempo: sgomberata frazione nel Torinese, chiuse strade

(ANSA) - TORINO, 20 MAG - In Piemonte è scattato il piano di prevenzione per i rischi dell'ondata di maltempo. Le piogge più abbondanti hanno finora riguardato il Cuneese e il Torinese. Per precauzione è stata sgomberata la borgata Robert a Perosa Argentina (Torino), in Val Chisone. Due famiglie, per un totale di 8 persone, sono state fatte allontanare dalle loro abitazioni.

In Valle di Susa (Torino) chiusa la strada provinciale della Val Clarea, chiusi anche svincoli, entrate e uscite su alcuni tratti della A21 Torino-Piacenza.

La sala operativa della Protezione Civile è pienamente operativa - informa la Regione - e sono attivi 60 Centri operativi comunali: 34 in provincia di Cuneo, 24 in provincia di Torino, 1 in provincia di Asti e 1 in provincia di Alessandria.

A Cuneo e Vercelli sono stati aperti i Centri di coordinamento dei soccorsi.

I livelli dei fiumi e torrenti sono tutti sotto i livelli di guardia ma, date le previsioni di piogge estese per tutta giornata, è presumibile un aumento dei livelli idrometrici.

L'attenzione, al momento, è dedicata ai fiumi Corsaglia ed Ellero a Mondovì, Casotto a Monasterolo, Pesio a Carrù e Maira a Racconigi, tutti nel Cuneese.

Il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore alla Protezione Civile Marco Gabusi ribadiscono l'invito ai cittadini, fatto già ieri, a "non intraprendere viaggi se non strettamente necessari" e ricordano "che tutti i Comuni sono allertati e pronti ad agire". (ANSA).