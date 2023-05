Don Cravero, l'educazione ambientale antidoto alla paura

(ANSA) - TORINO, 20 MAG - "Di fronte agli sconvolgimenti della natura ci sono due strade: insistere sulla paura, oppure reagire creando una descrizione che contrapponga al disincanto del consumismo il re-incanto per le meraviglie della natura. Si esce dall'emergenza con l'educazione popolare. La politica, basata sulla ricerca del consenso, non è al momento uno strumento di per sé sufficiente". Lo ha detto don Domenico Cravero, psicologo, psicoterapeuta e sociologo, che presenta al Salone di Torino il suo libro "Disincanto e re-incanto. La transizione ecologica un nuovo modo di vivere", edito da Ecra, Edizioni del Credito Cooperativo.

"Il libro è un attraversamento delle ragioni etiche, antropologiche, teologiche ed economiche della crisi ambientale contemporanea vista dalla prospettiva della terra, del suolo" spiega l'economista Luigino Bruni durante la presentazione.

(ANSA).