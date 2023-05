Bonus libri, code allo stand Edisu al Salone di Torino

(ANSA) - TORINO, 20 MAG - Centinaia di studenti universitari sono in coda allo stand dell'Ente Regionale per il diritto allo studio Universitario del Piemonte, dall'apertura del Salone del Libro a Torino per ottenere un bonus libro.

Si tratta di un'iniziativa nata dall'accordo tra Edisu Piemonte, Fondazione Circolo dei Lettori e Torino, la Città del Libro: il bonus ha un valore di dieci euro, spendibili negli stand convenzionati del Salone. Per ottenerlo basta essere studenti di uno degli atenei del Piemonte.

Per l'occasione sono stati stanziati dall'Edisu 20mila euro, duemila i bonus che verranno erogati. Sono stati già distribuiti oltre mille ticket. "E' la prima volta che lanciamo questa iniziativa- dice il presidente Edisu Alessandro Cirio Sciretti- visto il successo punteremo per il prossimo anno ad aumentare il budget". (ANSA).