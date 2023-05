Trappola illegale di bracconieri sequestrata nel Pinerolese

(ANSA) - TORINO, 19 MAG - Le guardie venatorie della Lega per l'abolizione della caccia con la polizia locale della Città metropolitana di Torino hanno effettuato nei giorni scorsi la bonifica di un tratto di boscaglia in cui era stata allestita una tesa, una trappola illegale, composta da 42 lacci in metallo per la cattura della piccola selvaggina, in particolare lepri e minilepri. I lacci sono stati sottoposti a sequestro e gli atti sono stati trasmessi per la convalida alla Procura di Torino. La zona è tuttora monitorata per cercare di risalire al bracconiere responsabile della posa della tesa.

L'utilizzo di lacci, come ricorda la Città metropolitana, "è una pratica di caccia illegale, cruenta e non selettiva, che condanna l'animale intrappolato a morire per strangolamento o di stenti, tra atroci sofferenze. L'utilizzo è un reato penale".

Negli ultimi mesi, a quanto viene riferito, si è registrato nel territorio della Città metropolitana di Torino un aumento dei casi di bracconaggio. Il personale di vigilanza rimane impegnato nel monitoraggio delle aree interessate dal fenomeno.

