Startup Travelin, viaggi a portata anche di chi è disabile

(ANSA) - TORINO, 19 MAG - E' on line da oggi l'app Travelin, che consente di organizzare viaggi in autonomia anche alle persone disabili, ad esempio cieche o ipovedenti. L'idea è della startupper torinese Marta Grelli, 26 anni, che con la sua società ha vinto un bando da 50.000 euro di Invitalia e oggi presenta il progetto al Festival della Sostenibilità al Salone del Libro in un incontro organizzato con l'Asvis (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostneibile)..

"L'idea è nata quando con la mia amica cieca non siamo riuscite a organizzare un viaggio perché non le hanno consentito di portare il cane guida", racconta Marta lavora con inque soci, due informatici, una designer e due persone che lavorano nel campo della disabilità. "Grazie a questa app - spiega - i viaggi diventano finalmente accessibili per tutti. Le persone possono personalizzare gli itinerari di viaggio non solo in base alle loro esigenze economiche o alle tematiche alle quali sono interessati, ma anche alla necessità di accessibilità. un cieco, ad esempio, può conoscere i musei attrezzati per lui. Abbiamo già collaborazioni con alcuni Comuni come Pesaro e Settimo Torinese e l'avvieremo presto con l'Oltrepo Pavese. L'obiettivo è di coprire l'Italia e poi spostarci a livello europeo, a partire da Francia e Germania". (ANSA).