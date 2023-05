Salone del Libro, lunghe code sotto la pioggia

(ANSA) - TORINO, 19 MAG - Tutti in coda sotto la pioggia battente al Salone del Libro di Torino, che ha appena aperto le porte per la seconda giornata. Moltissime le persone e le scolaresche in fila sotto l'ombrello ai cancelli del Lingotto Fiere e dell'Oval.

Tra gli appuntamenti della giornata i più attesi sono gli incontri con Michela Murgia e Massimiliano Ossini. In programma anche gli incontri con Carolina Crescentini, Walter Veltroni, Concita De Gregorio, Alessandro Barbero. Ci sarà anche il 'passaggio di consegne' tra l'attuale direttore del Salone Nicola Lagioia e Annalena Benini, alla guida a partire dalla prossima edizione. (ANSA).