'Piemonte Film Network' si è presentato a Cannes

(ANSA) - TORINO, 19 MAG - Il 'Piemonte Film Network' si è presentato, oggi, a Cannes in un evento organizzato da Film Commission Torino Piemonte e Museo Nazionale del Cinema - TorinoFilmLab, insieme alla Regione Piemonte ed alla Fondazione Compagnia di San Paolo. E' stato così presentato ai decision markers dell'audiovisivo l'insieme di novità, opportunità, fondi e strumenti che il sistema cinema piemontese mette a disposizione dell'intero comparto cinematografico.

Le novità sotto i riflettori sono il Piemonte Film Tv Fund della Regione, che mette a disposizione 12 milioni nel triennio 2023-2025, i 15 anni del TorinoFilmLab che, presentato proprio a Cannes nel 2008, ha contribuito alla realizzazione di 171 titoli tra film e serie internazionali assegnando oltre 6 milioni di euro, il Piemonte Film TV Development Fund per il sostegno alla fase di sviluppo e progettazione di film e serie tv ed infine l'annuncio della 6a edizione di Tfi Film Industry.

"Siamo orgogliosi - dicono il presidente di Film Commission Torino Piemonte Beatrice Borgia e il direttore Paolo Manera - di aver collaborato attivamente alla realizzazione di questo evento che crediamo rappresenti appieno la concreta sinergia tra enti e istituzioni pubbliche e privare del tessuto piemontese. Un momento importante per presentare a livello internazionale i molti volti del 'Piemonte Film Network' che contribuiscono a valorizzare il territorio, produrre significativi risultati e offrire nuove opportunità al comparto dell'audiovisivo". (ANSA).