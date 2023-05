Calcio: Vlahovic, 'non esiste vittoria senza sconfitta'

(ANSA) - TORINO, 19 MAG - "Non esiste vittoria senza sconfitta. Non esiste rialzarsi senza essere prima caduto. Non esiste gioia senza dolore. Non esiste arrendersi, mai!": con questo messaggio su Instagram, l'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic prova a ripartire. La delusione per l'eliminazione dall'Europa League per mano del Siviglia, ma il serbo si proietta sulle ultime tre gare di campionato: contro Empoli, Milan e Udinese, i bianconeri cercheranno di chiudere al meglio una stagione tribolata e al di sotto delle attese. (ANSA).