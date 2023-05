Ricoverata in ospedale a Biella con una pistola, arrestata

(ANSA) - BIELLA, 18 MAG - Era ricoverata in ospedale a Ponderano (Biella) con una pistola lanciarazzi custodita nella tasca del giubbotto. A trovare l'arma è stato per caso un operatore sanitario che, preoccupato, ha chiesto l'intervento della polizia. Una pattuglia è intervenuta, gli agenti hanno trovato la pistola lanciarazzi con all'interno cinque cartucce a salve già esplose. Dopo avere messo in sicurezza la situazione, si è deciso di procedere immediatamente con la perquisizione del domicilio della donna, una 64enne biellese. Qui è stato trovato un astuccio contenente 20 cartucce a salve già esplose, 48 cartucce a salve inesplose e 22 proiettili e ulteriori due pistole giocattolo.

Considerata l'assenza di titoli che legittimassero il possesso dell'arma, sentito il sostituto procuratore di turno, la donna è stata arrestata con l'accusa di possesso illegale di un'arma e denunciata per la detenzione illegale di munizioni per arma comune da sparo. (ANSA).