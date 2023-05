La prima donna a guidare federazione provinciale Coldiretti Asti

(ANSA) - ASTI, 18 MAG - Monica Monticone, 37 anni, titolare dell'azienda vitivinicola e cerealicola Cascina Rey, nella Valle dei Re ad Asti, è la prima donna presidente della federazione provinciale Coldiretti Asti, la prima in quasi ottant'anni di storia del sindacato astigiano degli agricoltori, eletta all'unanimità.

A passarle il testimone è stato Marco Reggio. "Riserveremo grande attenzione a tutti i settori, dal vitivinicolo alla zootecnia, con particolare impegno contro il cibo sintetico coltivato in laboratorio, fino al cerealicolo, corilicolo e all'ortofrutticolo, senza scordare l'accoglienza - ha detto Monticone -. Credo molto nel turismo, nei suoi potenziali e nel contributo che potrà apportare per la soddisfazione e il successo del nostro lavoro e del nostro territorio".

Nel direttivo ci sono Adriano Cavallito, Felice Ferrero, Fabio Fidanza, Alberto Finotto, Carlo Gallo, Marco Melica, Danilo Merlo, Ezio Mondo, Matteo Nespolo, Marco Perfumo, Enrico Pia, Andrea Rabino, Marco Reggio, Mario Serra, Federico Tanino e Gianfranco Torelli. (ANSA).