Acque reflue, sperimentata ad Alessandria la depurazione 2.0

(ANSA) - ALESSANDRIA, 18 MAG - Restituire acqua sempre più pura ai fiumi è l'obiettivo del progetto 'Depurare 2.0', presentato oggi nel sobborgo alessandrino di Cantalupo, con capofila 'Amag Reti Idriche', partner 3i Engineering e TEA Sistemi e supporto scientifico delle Università del Piemonte Orientale, Torino e Padova. Nato nel novembre 2020, è stato finanziato nel programma Por Fesr 2014/2022 della Regione Piemonte.

"L'attività di ricerca ha puntato a testare un sistema innovativo per la depurazione e disinfezione finale delle acque reflue, prima della loro immissione nei corpi idrici - spiega Claudio Perissinotto, amministratore unico di Amag Reti Idriche - Uno strumento ancor più prezioso in questo momento storico, che vede un lungo periodo di carenza d'acqua legata ai cambiamenti climatici".

L'idea progettuale si è tradotta in un prototipo, realizzato al depuratore di Cantalupo che tratta reflue urbane. Le diverse tecnologie innovative utilizzate - come si indica in una nota - sono a bassissimo impatto ambientale. Il progetto, inoltre, intende ridurre il volume dei fanghi e migliorarne la qualità: realizzata una vasca per l'evaporazione con aria forzata, alimentata da un impianto fotovoltaico.

"La sperimentazione - rimarcano da Amag - potrà diventare un sistema in grado di risolvere le problematiche di depurazione di una comunità con la prospettiva del riutilizzo delle acque".

