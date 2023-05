'Un libro in comune', il Festival di Iglesias al Salone

(ANSA) - TORINO, 17 MAG - Le biblioteche civiche torinesi si avvicinano al sistema bibliotecario del Sulcis. Il progetto si chiama 'Un libro in comune' ed è rivolto al personale delle biblioteche con incontri dedicati a chi lavora o fa volontariato, ma anche ai numerosi gruppi di lettura che continuano a crearsi e a stabilizzarsi intorno a esse. Lo presenta ArgoNautilus, l'ente ideatore della Fiera del Libro di Iglesias, alla 35esima edizione del Salone del Libro di Torino, dove la Sardegna è la regione ospite.

"Abbiamo ritrovato l'entusiasmo e l'energia degli anni precedenti al Covid, ma con una marcia in più: la necessità di puntare più che mai sul territorio, sugli enti locali e sui partenariati con enti e realtà di altri luoghi lontani, ma con intenti culturali comuni" spiega Maurizio Cristella, direttore artistico della Fiera del Libro di Iglesias.

Cristella dialogherà con il direttore del Cepell, Piero Cappello, al Salone, sul tema di "Educare alla lettura - leggere la meraviglia". Tale progetto si è appena concluso sul plesso Meloni composto, dai Comuni di Villamassargia e di Domusnova, con l'ausilio della rete dei musei civici. Questi enti fanno parte del Patto intercomunale per la Letteratura, l'unico in vigore nella Regione, curato da ArgoNautilus su suggerimento dello stesso Cappello.

Domenica 21, alle 13, nella Sala Sardegna, il regista premio Oscar Anthony LaMolinara, l'autrice Claudia Aloisi, l'editore Francesco Cheratzu di Condaghes e Cristella lanceranno il teaser di Flavia's end, romanzo ambientato a Porto Flavia, nel Comune di Iglesias. Il nuovo libro di Aloisi, Controluce (Condaghes Edizioni), prosegue la storia della protagonista Estelle Moreau che, sullo sfondo delle miniere dismesse, non riesce a lasciarsi alle spalle la Sardegna e il bisogno di cercare la verità. (ANSA).