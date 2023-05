Trovato morto dopo mesi, alcuni colleghi e parenti ai funerali

(ANSA) - TORINO, 17 MAG - Un taccuino, una penna e il pass dell'autodromo di Monza posato sulla bara da una collega sono stati gli elementi per il simbolico saluto a Pier Attilio Trivulzio, detto Pat, giornalista monzese deceduto a 83 anni per cause naturali a Novara, il cui corpo era stato ritrovato mummificato il 16 marzo dopo circa otto mesi dal decesso.

Una ventina di persone hanno voluto dare l'estremo saluto al giornalista nella cappella del cimitero di Novara. Presenti i volontari della mensa dei frati dove Trivulzio andava a mangiare e alcuni colleghi monzesi, oltre a un fratello e a una nipote.

La salma è stata tumulata a Novara. (ANSA).