Toys Center punta sui più grandi con manga e giochi da tavolo

(ANSA) - TORINO, 17 MAG - Il Toys Center - brand del mercato del giocattolo e parte di Prg Retail Group, il primo Kids&Family Hub in Italia e in Europa - punta sui 'kidults', i ragazzi cresciuti, una categoria che è aumentata del 20% nell'ultimo anno e rappresenta un trend rilevante per il mercato dei giocattoli e non solo. Il gruppo ha scelto Torino per il primo negozio collocato in un centro città, ma soprattutto per il tipo di offerta: per la prima volta aggiunge in uno store un piano interamente dedicato agli interessi dei ragazzi più grandi, la categoria che si riferisce agli appartenenti alla Generazione X, ai Millennials e alla Generazione Z che amano le action figures, i giochi da tavolo, con una predilezione particolare per supereroi, fumetti e videogiochi. In tutto sono in vendita 4.000 giocattoli e 2.000 manga. Il negozio è il dodicesimo in Piemonte e il centotrentaduesimo in Italia.

"Siamo entusiasti di avere scelto il centro di Torino per l'apertura del primo negozio Toys Center 'city' con un nuovo format. Il concept rappresenta un'innovazione significativa in cui convivono, ciascuno con spazi e codici di comunicazione dedicati, il mondo dei bambini e delle famiglie e quello kidults. Il negozio di Torino, reso possibile anche grazie alla collaborazione con i nostri business partner, si inserisce in un progetto di sviluppo strategico di ampio respiro ed esprime la sintesi perfetta della missione di Toys Center: regalare emozioni che durino per sempre attraverso il gioco" spiega Fabio Brugnoli, direttore commerciale Toys Center, Fao Schwarz, Bimbo Store.

Il nuovo punto vendita, con accesso principale su piazza Carlo Felice e un affaccio anche su via Lagrange, si estende su 1.200 metri quadrati su due piani di 600 ciascuno, due livelli espressione di interessi differenti, nella condivisione della passione per il gioco. (ANSA).