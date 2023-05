Salone del libro, la polizia presente con gli autori in divisa

(ANSA) - TORINO, 17 MAG - Per il ventiduesimo anno consecutivo, la polizia sarà presente al Salone del libro di Torino con uno stand espositivo di oltre 60 metri quadrati al padiglione Oval, ospitando un'area espositiva con iniziative di promozione della legalità e della cultura attraverso incontri dedicati agli autori in divisa e dimostrazioni delle varie specialità. I visitatori potranno infatti ottenere informazioni sulle attività di servizio e toccare con mano le metodologie di lavoro e le dotazioni tecnologiche utilizzate nelle indagini più complesse.

Polizia Moderna, il mensile ufficiale, avrà un corner dedicato dove fare conoscere la rivista e i prodotti editoriali che ha ideato e curato, come il fumetto Il Commissario Mascherpa, del quale sarà possibile acquistare i cinque volumi (La rosa d'argento, Mare Nero, Banditi, Onorata sanità e Il ritorno dello scorpione), il volume fotografico Cani&Eroi - a cura dell'ufficio relazioni esterne, cerimoniale e studi storici - sul lavoro dei cinofili della polizia - il volume Polizia e motori sulle auto storiche, nonché il volume "Big Game" prodotto in lingua inglese e presentato in occasione della 90/a assemblea generale Interpol dell'ottobre 2022 a New Delhi.

Lo stand è ormai diventato un tradizionale appuntamento anche per presentare alcune novità editoriali realizzate da poliziotti con la passione per la scrittura, alcuni dei quali già presenti ai saloni precedenti con le proprie opere e di ritorno alla kermesse sabauda con nuove uscite. Presenteranno inoltre le loro autobiografie tre dei vincitori del primo concorso per atleti paralimpici, campioni del settore nuoto paraolimpico del gruppo sportivo Fiamme oro della polizia. (ANSA).