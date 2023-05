Piemonte Factory accompagna i giovani filmaker sotto i 30 anni

(ANSA) - TORINO, 17 MAG - È aperto il bando 2023 di Piemonte Factory, destinato ai filmmaker sotto i 30 anni, in particolare otto troupe selezionate, che verranno guidate da tutor professionisti, nello sviluppo del progetto di un cortometraggio, fino alla sua realizzazione e alla presentazione al Torino Film Festival.

Il progetto, a cadenza biennale, abbraccia tutto il Piemonte con l'obiettivo di valorizzare gli autori emergenti e le giovani maestranze della cinematografia locale. La direzione artistica è affidata al regista Daniele Gaglianone. Piemonte Factory è un progetto dell'Associazione Piemonte Movie, con il sostegno della Regione Piemonte nell'ambito del bando per la valorizzazione delle sale cinematografiche, promosso da Film Commission Torino Piemonte, Museo del Cinema, Torino Film Festival, Agis-Anec, in collaborazione con i Comuni capoluogo.

Il progetto si articola in tre fasi. Prende ora il via la prima fase, che mira a raccogliere i prodotti della nuova generazione di giovani cineasti che fino all'11 giugno potranno candidarsi gratuitamente presentando un'opera a tema libero della durata massima di tre minuti, ambientata per almeno l'80% sul territorio piemontese. Al termine verranno quindi selezionati otto video e relative troupe, una per ognuna delle otto province del Piemonte. A seguire, i selezionati prenderanno la loro "residenza artistica" nei capoluoghi provinciali e saranno messi alla prova direttamente sul campo, nella produzione (fase due) di otto cortometraggi della durata di 12' .Il percorso si concluderà a novembre con la presentazione (fase 3) dei corti prodotti in una sezione dedicata all'interno del 41/o Torino Film Festival e con la premiazione del vincitore.

