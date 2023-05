L'artista Gastini di Alessandria su Times Square a New York

(ANSA) - ALESSANDRIA, 17 MAG - Nuova vetrina internazionale per l'artista alessandrino Lele Gastini. Dopo Miami (dicembre 2022) con 'Crisi' e Hong Kong (marzo 2023) con 'Memento', fino al 21 maggio è a New Yorkcon 'Tempore', opera Ntf (Non-Fungible Token), che si affaccia su Times Square. Un'opera animata di otto secondi prodotta per The Pixels Show, mostra curata da Art Innovation Gallery. Come spiega l'autore in una nota, descrive il conflitto tra uomo e denaro, i due volti del potere che esercita sull'individuo: libertà e prigionia.

"La costante ricerca del consumo e la metamorfosi della ricchezza da mezzo a unico scopo, scandiscono un tempo che unisce l'uomo e la Natura in un ciclo che vede l'essere umano schiavo e padrone dei suoi bisogni: l'essere umano dominerà e sopravviverà al denaro". 'Tempore' consolida la collaborazione tra Gastini e l'amico compositore Diego Ratto (Tt›ra), che ha curato la parte sonora. (ANSA).