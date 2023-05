Lagioia, del Salone del Libro mi mancherà la squadra

(ANSA) - TORINO, 17 MAG - "È stata un'esperienza importante, ho avuto il tempismo di andarmene prima di annoiarmi e soprattutto prima di annoiare gli altri". Nicola Lagioia parla così dell'ultimo Salone del Libro sotto la sua guida, in un incontro con i giornalisti sulla Pista del 500 che ospiterà alcuni incontri. "Chi non riesce a farsene una ragione che io me ne vada è mia mamma, per lei sarei dovuto restare per sempre", ha confidato Lagioia che per il futuro immagina un Salone "scuola di cultura, punto di riferimento nazionale".

"Per i libri si fanno sempre misure piccole, ci vorrebbe una legge che tenga conto di case editrici, librerie, biblioteche e scuole che sono i grandi attori della partita. Se un ministro della Cultura mi volesse chiedere consigli, io sarò sempre prodigo nel darli" afferma Lagioia alla vigilia dell'inaugurazione di domani alla quale sono attesi il presidente del Senato Ignazio La Russa e il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

"Se ripenso a quando sono stato chiamato sette anni fa ho l'impressione che mi avessero chiamato per andare a schiantarmi contro un muro, invece è stata un'esperienza galvanizzante. Ho imparato delle doti diplomatiche che non avevo. Se sei responsabile di un'istituzione devi rinunciare a un pizzico della tua libertà perché se c'è un conflitto tra il tuo pensiero e l'istituzione, se sei un bravo direttore devi salvaguardare il bene della istituzione. Quindi c'è un po' di libertà guadagnata", ha detto Lagioia. "La cosa che mi mancherà di più dalla sera del 22 maggio? "Il rapporto con le persone con cui ho lavorato. Quando sono arrivato erano 4 o 5, oggi sono almeno 40 persone. È una squadra supersonica, forte e molto solida.

Speriamo di riuscire a coltivare l'amicizia. Con editori e scrittori naturalmente ci continueremo a frequentare". (ANSA).