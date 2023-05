Il premio Ostana celebra le lingue madri di tutto il mondo

(ANSA) - TORINO, 17 MAG - Torna il 23 e il 25 giugno nel centro polifunzionale della borgata Miribrart ad Ostana, nel cuneese, il Premio Ostana: scritture in lingua madre, un vero festival della biodiversità linguistica che da 15 anni offrire un luogo e un'occasione di incontro tra lingue e culture diverse, per animare una riflessione sui diritti linguistici, in linea con le iniziative promosse dalle Nazioni Unite nel quadro del Decennio Internazionale delle Lingue Indigene 2022-2032.

Nella sua storia il Premio ha dato voce finora a 45 lingue dai cinque continenti, consolidando una vera rete internazionale di autori, appassionati e sostenitori della diversità linguistica che fanno di Ostana un appuntamento di riferimento in tutto il mondo.

Il premio celebra l'opera letteraria, musicale, di cinema e di traduzione senza distinzione di numero dei parlanti. I premiati saranno: Bernardo Atxaga, il più grande scrittore di lingua basca, che riceve il premio internazionale e che sarà anche ospite al Salone del Libro di Torino; il poeta e pittore Hawad di lingua tamajaght (tuareg); Blanca I. Fernández Quintana, giovane autrice di fantascienza e horror in asturiano; Sarah Laurent-Zurawczak, un'altra giovane autrice, ma di racconti in occitano. Dalle Ebridi scozzesi arriverà a Ostana Fiona Mackenzie, performer e archivista di lingua gaelica mentre con Julie Perreard, documentarista e regista corsa, si parlerà del ruolo del cinema per la sopravvivenza delle lingue madri.

Nell'edizione del Premio Ostana più femminile di sempre (sei premiate donne su otto) si celebrerà anche l'opera letteraria, artistica e di traduzione di Monica Longobardi, a cui si riconosce il grande lavoro di traduzione dall'occitano, e Liliana Bertolo Boniface, autrice, docente e attivista per la lingua francoprovenzale. (ANSA).