Il libro 'Un giorno all'improvviso' al Salone di Torino

(ANSA) - CAGLIARI, 17 MAG - Varca il Tirreno per la prima tappa fuori dall'Isola del tour promozionale il libro ideato e pubblicato da Giulia giornaliste Sardegna "Un giorno all'improvviso - I racconti delle donne al tempo del Covid". Il 19 maggio alle 18 sarà introdotto al grande pubblico del Salone internazionale del Libro di Torino da Giulia giornaliste Sardegna e Giulia giornaliste Piemonte, ospiti dello stand dedicato al Parco dell'Asinara in occasione della presentazione del primo volume delle guide della nuova collana dedicata ai parchi naturali della Sardegna, edita dalla Carlo Delfino Editore.

Grazie al contributo delle Giulie piemontesi, l'incontro al Salone consente di estendere lo sguardo delle narrazioni isolane del volume anche verso un'altra regione d'Italia. Sedici storie che nascono dall'esigenza di lasciare traccia nella memoria futura di fatti, storie, persone e professioni che hanno dato una personale risposta all'immobilità sociale e produttiva generata dalla necessità dell'isolamento sanitario. In ogni tappa del tour di presentazione si creano nuove occasioni di incontro e di confronto su nuovi racconti ed esperienze al tempo della pandemia e post-pandemia, ma anche sui temi del mondo del lavoro, della scuola, dei trasporti, delle relazioni sociali.

Interverranno all'incontro, presentato e moderato da Simona Scioni, tra le autrici del libro, giornalista socia di Giulia Sardegna e consigliera dell'Ordine regionale dei giornalisti, la giornalista Elena Miglietti, coordinatrice di Giulia Piemonte, l'editore Carlo Delfino, Anna Zucca, presidente dei centri antiviolenza Emma., Michele Quagliano, avvocata e consigliera Pari opportunità della Città metropolitana di Torino, Maria Teresa Marinò, responsabile della redazione di Rete7, lo scrittore ed editorialista Matteo Porru, la giornalista Stefanella Campana, componente del direttivo nazionale di Giulia Giornaliste e Laura Onofri, presidente della Associazione Se Non Ora Quando di Torino. (ANSA).