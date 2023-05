Giro-E dedica tappa piemontese ad alluvionati

(ANSA) - NOVI LIGURE, 17 MAG - "Fino a pochi giorni fa eravamo ospiti nelle Marche e in Emilia: abbiamo lambito purtroppo i disagi che stanno vivendo. Volevamo da parte di Rcs Sport, Giro-E, Giro d'Italia e di tutti dedicare l'inno nazionale, suonato e cantato dagli studenti della media Boccardo, non solo ai novesi ma a tutta la popolazione emiliana e marchigiana colpita dall'alluvione". Così gli organizzatori dal palco-partenza della tappa di oggi del Giro-E (e-bike experience), davanti al Museo dei Campionissimi di Novi Ligure (Alessandria). Oggi nella vicina Tortona arriva l'11esima tappa della 'corsa rosa'. I due Campionissimi Costante Girardengo e Fausto Coppi la vinsero per l'ultima volta rispettivamente 100 e 70 anni fa. Per 'Gira' sono anche i 130 anni dalla nascita.

