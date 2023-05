Giro d'Italia, a Tortona arrivata la tappa più lunga

(ANSA) - TORTONA, 17 MAG - Terzo arrivo nella storia del Giro d'Italia a Tortona, oggi in corso Cavour - dove il tedesco Ackermann ha vinto in volata - dopo i precedenti dell'8 giugno 1989, quando la tappa era partita da Meda e del 19 maggio 2017, con la frazione avviata da Reggio Emilia. L'11a tappa, partita da Camaiore, è stata la più lunga, 214 chilometri. Scollinati sul Passo della Castagnola (Fraconalto), i corridori hanno attraversato, in provincia, Voltaggio, Gavi, Serravalle, Cassano e Villalvernia. Un percorso che lo stesso Faustino Coppi, figlio del Campionissimo, ha definito bellissimo, passando nelle zone dove suo padre si allenava.

"Il Giro d'Italia non è solo una grande manifestazione di sport e una straordinaria vetrina nazionale e internazionale per Tortona e il nostro territorio, ma anche una bella giornata di festa per tutta la città. Una splendida celebrazione della sport", il commento del sindaco Federico Chiodi. Ad assistere all'arrivo di tappa anche la delegazione da Zdunska Wola, città gemellata della Polonia, che resterà in città per i prossimi giorni.

Tortonese era Giovanni Cuniolo, detto 'Manina' (1884-1955), il primo ad aggiudicarsi il titolo italiano dal 1906 al 1908; l'anno dopo partecipò - con un maglia tricolore fatta confezionare appositamente in Francia - alla prima edizione della Corsa Rosa, dove vinse la seconda tappa. Tortonese anche Luigi Malabrocca (1920-2006), leggendaria Maglia Nera del Giro, celebre per gli espedienti che adottava in corsa pur di conservare l'ultimo posto della classifica. Su tutti - anche se non nato a Tortona, ma nella vicina Castellania - Fausto Coppi (1919-1960), l'Airone, di cui quest'anno ricorre il 70esimo anniversario della conquista della quinta e ultima Maglia Rosa (record condiviso con Alfredo Binda ed Eddy Merckx) e del Mondiale 1953. Altro anniversario importante il centenario della nascita del fratello Serse. (ANSA).