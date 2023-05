Giardino delle farfalle a scuola a Mirafiori, bene del quartiere

(ANSA) - TORINO, 17 MAG - Uno "sguardo di bellezza" per tutto il quartiere. Così la dirigente dell'istituto comprensivo Adelaide Cairoli, Monica Rosso, descrive il nuovo 'Giardino delle farfalle', che i bambini e ragazzi, dall'asilo alle medie, della scuola di Mirafiori Sud, a Torino, hanno realizzato nel loro cortile.

"Volevamo avere uno spazio di bellezza - dice - e un luogo dove fare lezione e di cui prendersi cura. Da qualche anno la nostra scuola ha intrapreso un percorso green, che si arricchisce oggi di questo giardino. Desideriamo trasformare sempre più la scuola in un faro di legalità, bellezza e inclusione, come deve essere". A inaugurare il giardino, dedicato a tutti gli impollinatori, il sindaco Stefano Lo Russo, che mette l'accento non solo "sull'aspetto ambientale ed educativo di questo progetto, ma soprattutto sul fatto che siano i bambini e la scuola a prendersene cura. Perché ciò fa capire che è fondamentale prendersi cura in prima persona del bene comune, di una cosa che non è solo nostra, ma di tutti. Così facendo - conclude - facciamo un grande servizio agli altri e a noi stessi". (ANSA).