Extinction Rebellion al grattacielo di Intesa a Torino

(ANSA) - TORINO, 17 MAG - Azione questa mattina all'alba, all'incirca intorno alle 6, degli ambientalisti di Extinction Rebellion a Torino. Mentre alcuni attivisti hanno esposto, con delle corde, un grande striscione davanti al grattacielo Intesa Sanpaolo, altri scrivevano slogan con la vernice spray davanti all'ingresso principale: 'Intesa continua a investire, la vita continua a morire' e 'Firmate su carta riciclata gli investimenti all'industria fossile?'. Gli attivisti, che hanno aspettato l'intervento delle forze dell'ordine, sono stati fermati e identificati. In cinque saranno denunciati per imbrattamento.

"Con questa azione vogliamo denunciare come Intesa Sanpaolo continui ad aumentare gli investimenti nei combustibili fossili, aggravando la crisi ecoclimatica e rallentando la transizione necessaria in nome del profitto", spiega Delfina, attivista che ha preso parte all'azione.

Lo scorso 7 dicembre venti attivisti del movimento ambientalista, a cui domenica scorsa la polizia aveva impedito un'azione all'aeroporto di Torino Caselle contro i jet privati, erano stati fermati e denunciati prima di un altro blitz al grattacielo. In quell'occasione erano scattate tredici denunce per manifestazione non autorizzata e possesso di armi. (ANSA).