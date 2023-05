Biella, ladri in fuga si schiantano contro una casa

(ANSA) - BIELLA, 17 MAG - Due colpi in banca tentati in una notte e alla fine lo schianto con l'auto durante la fuga. I malviventi sono riusciti a fuggire a piedi nelle campagne. E' successo nella notte tra martedì e mercoledì nel Biellese. I ladri hanno tentato un colpo alla filiale della Banca Sella di Mongrando e poi di Verrone. Durante la fuga l'auto dei malviventi è stata intercettata dai carabinieri di Cossato in zona Massazza per poi schiantarsi contro il muro di una casa. Le persone a bordo sono riuscite a fuggire poi nelle campagne.

(ANSA).