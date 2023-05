Aeroporto Torino, lounge all'insegna dei sapori del Piemonte

(ANSA) - TORINO, 17 MAG - Una settantina di immagini di grande formato che raccontano l'arte, l'outdoor, le colline e le montagne, gli scorci architettonici cittadini e l'enogastronomia del Piemonte accolgono da oggi gli ospiti della lounge partenze dell'aeroporto di Torino. La brandizzazione, promossa dalla Regione Piemonte in collaborazione con Torino Airport e realizzata da Visit Piemonte, è stata presentata oggi dall'ad di Sagat Andrea Andorno, con il presidente del cda di Visit Piemonte Beppe Carlevaris, alla presenza dell'assessore al Turismo della Regione, Vittoria Poggio.

La lounge, ubicata dopo i controlli di sicurezza al livello superiore del salone partenze, offre una vista che spazia dalle sottostanti piste fino alle montagne, in un ambiente raccolto che d'ora in poi offrirà anche degustazioni di prodotti tipici.

"L'aeroporto - ha sottolineato Poggio - è un biglietto da visita importante per una destinazione, e questo allestimento dedicato al nostro territorio nella vip lounge racconta il Piemonte e invita a tornare".

"Il ruolo di un aeroporto - ha rimarcato Andorno - è anche quello di promuovere il proprio territorio di riferimento.

L'anno scorso l'aeroporto di Torino è stato tra i pochi in Europa ad avere recuperato tutto il traffico pre-Covid, e quest'anno stiamo cercando un nuovo record storico: nel 2022 abbiamo raggiunto il record di 4 milioni e 200mila passeggeri, nel 2023 puntiamo superare i 4 milioni e mezzo". (ANSA).