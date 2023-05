Salone del Libro, La Russa e Sangiuliano all'inaugurazione

(ANSA) - TORINO, 16 MAG - Saranno presenti il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il ministro della Cultura della Repubblica d'Albania Elva Margariti, Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte e Stefano Lo Russo, sindaco di Torino, all'inaugurazione della trentacinquesima edizione del Salone del Libro di Torino che si apre ufficialmente giovedì 18 maggio. La Sala Oro di Lingotto Fiere ospiterà l'inaugurazione istituzionale (alle 11) e a seguire la lectio di Svetlana Aleksievič (in collegamento alle 12:30). Sono 115 mila i metri quadri espositivi, 573 gli stand, 48 le sale e 13 i laboratori, per oltre 1600 eventi al Lingotto e oltre 600 sul territorio con il Salone Off Per il Bookstock, lo spazio dedicato ai giovani lettori, l'inaugurazione sarà in Arena Bookstock alle 10:45 con l'intervento di Sabino Cassese, che terrà una lezione sulla democrazia, mentre i più piccoli potranno assistere allo spettacolo Alice in WWWonderland, liberamente tratto da Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll e prodotto dalla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus (Sala Rossa, alle 11).

Mercoledì 17 maggio alle 20, in diretta dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino, si terrà lo spettacolo inaugurale Arrampicarsi sugli specchi. Musica e parole per Alice, organizzato in collaborazione con Rai Radio 3, con Stefano Bollani e Valentina Cenni.

La piattaforma digitale sta registrando un altissimo flusso e sta supportando tutte le lettrici e i lettori che si preparano ad arrivare al Salone. Al Rights Centre, lo spazio al Centro Congressi Lingotto dedicato alla compravendita di diritti editoriali e audiovisivi sono attesi da mercoledì 17 a venerdì 19 maggio, 560 professionali da 46 paesi diversi. Sono inoltre 130 le adesioni alla fellowship arrivate da editori, agenti letterari e scout. (ANSA).