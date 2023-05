L'icona techno Jeff Mills apre Apolide, festival nei boschi

(ANSA) - TORINO, 16 MAG - Torna dal 20 al 23 luglio l'Apolide Festival, con la sua formula originale, quattro giorni non-stop tra musica, spettacoli dal vivo, socialità e natura, in un luogo inedito, l'Area naturalistica Pianezze di Vialfrè, incastonata nel verde tra Torino e Ivrea, insomma in mezzo a boschi e natura. Organizzato da To Locals Ets e Hiroshima Mon Amour, con il sostegno di ministero della Cultura, Regione Piemonte, Piemonte dal Vivo, e il contributo di Camera di commercio Torino, Compagnia di San Paolo, Fondazione Crt e Gal Valli del Canavese, il festival anche quest'anno si propone indipendente, creativo e curioso, aperto alla sperimentazione e alla contaminazione tra generi. Arriveranno oltre 50 artisti da tutto il mondo: dagli Usa l'icona mondiale della techno Jeff Mills, Jean-Phi Dary and Prabhu Edouard e Soul Clap, dall'Australia Xavier Rudd, dal Medioriente l'israeliana Noga Erez e il siriano Omar Souleyman, dal Messico Coco Maria, dall'Europa, Avalanche Kaito, Kerala Dust Deadletter, Thumoer, Bulgarian Cartrader, Theon Cross degli inglesi Sons of Kemet, Saitun. A questi si uniscono alcuni dei nomi più interessanti del panorama musicale nazionale tra cui Lucio Corsi, Khalab, Lollino, Leatherette, Materazi Future Club, Altea, R.y.f. Il festival offrire, oltre alla musica, occasioni sportive e di wellness, per promuovere uno stile di vita immerso nella natura. Un'immersione rigenerante per corpo e spirito nel bosco, da sempre habitat del Festival, che in questo ventesimo anniversario trova espressione, oltre che nel titolo dell'edizione e nell'artwork dell'illustratore Gianluca Folì, anche nello speech introduttivo del main stage, di Nicola Lagioia, il 22 luglio. (ANSA).