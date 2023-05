Inaugurato un collegio universitario nel cuore di Alessandria

(ANSA) - ALESSANDRIA, 16 MAG - E' stato inaugurato ufficialmente oggi il collegio universitario Santa Chiara, in via Inviziati, nel cuore di Alessandria, sede di alcuni dipartimenti dell'ateneo del Piemonte orientale. Si tratta di una residenza all'interno del complesso omonimo (Monastero dal 1401 al 1810 e collegio vescovile dal 1823) di proprietà della Diocesi. Proprio quest'ultima ha avviato negli anni scorsi un'azione di riqualificazione, decidendone nel 2018 l'apertura agli studenti. Previste soluzioni in stanze singole, doppie e triple; a disposizione una cucina attrezzata, aule studio wi.fi, un servizio di lavanderia e di pulizia. Presente un'equipe educativa. Al momento sono 43 i posti-letto, ospitati anche oltre 30 specializzandi dell'ospedale, professori e alcuni calciatori dei Grigi. Ma si punta ad ampliare la capienza fino a superare il centinaio, con un terzo lotto da ristrutturare per un investimento di 1,6 milioni recuperando risorse dalla partecipazione a bandi. Contributi già da Fondazione Cr e privati. Tra le idee da realizzare, un piccolo centro sportivo universitario, con campo da calcio e palestra.

Il Santa Chiara, offrendo servizi e risposte importanti alle molte domande dell'abitare sul territorio, aiuta Alessandria a essere sempre di più città universitaria. Un obiettivo - come sottolineano dal Comune - reso possibile grazie a una proficua interazione tra le istituzioni. (ANSA).