Gallerie d'Italia Torino, in un anno 5 mostre e 150 eventi

(ANSA) - TORINO, 16 MAG - Compie un anno il museo delle Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo a Torino. Inaugurato il 17 maggio 2022, nel primo anno di vita il quarto museo del Gruppo, con Milano, Napoli e Vicenza, ha realizzato nei suoi diecimila metri quadri di percorso espositivo, cinque mostre dedicate ai più grandi fotografi contemporanei, ha ospitato oltre 150 eventi e accolto 14 mila studenti. Sono state tre le grandi committenze originali commissionate da Intesa Sanpaolo a fotografi di fama internazionale: il cambiamento climatico di Paolo Pellegrin, La fragile meraviglia.

Un viaggio nella natura che cambia (a cura di Walter Guadagnini con il contributo di Mario Calabresi), le fragilità sociali con Gregory Crewdson. Eveningside (a cura di Jean-Charles Vergne) e le migrazioni con l'artista Jr nella mostra in corso, allestita fino al 16 luglio con la Compagnia di San Paolo. È stata inoltre avviata la rassegna La Grande Fotografia Italiana curata da Roberto Koch e dedicata ai maestri della storia della fotografia italiana del '900, con la mostra dedicata a Lisetta Carmi, Suonare Forte. "In ciascuna sede delle Gallerie d'Italia Intesa Sanpaolo propone collezioni e progetti in sintonia con il contesto della città. Per il museo di Piazza San Carlo è risultata naturale la scelta di destinarlo alla fotografia e al mondo digitale. Le Gallerie si sono rivelate già parte viva della città, un'appartenenza che si costruisce e si afferma grazie al dialogo costante con i principali attori del territorio" commenta Michele Coppola, executive director Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo e direttore delle Gallerie d'Italia. Sono oltre 150 gli eventi organizzati nel museo da maggio 2022, di cui 30 nell'ambito del programma collaterale alle mostre #Inside al quale hanno partecipato protagonisti della cultura italiana come Mario Calabresi, Luca Sofri, Francesco Costa, Stefano Mancuso, Cecilia Sala, Jonathan Lethem. Da questa settimana prende avvio il palinsesto di eventi musicali Open Machine. (ANSA).