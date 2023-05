Festival del compasso manifatturiero, imprese fanno rete

(ANSA) - TORINO, 16 MAG - Fare rete, cooperare per competere generando valore. Questo l'obiettivo della seconda edizione del Festival del compasso manifatturiero che si è svolto al Campo Volo Collegno - Aero Club di Torino, mettendo a confronto una cinquantina di imprenditori e presentando 20 case history di successo. Il Festival, che è un marchio registrato di proprietà di Cna Torino, è un evento itinerante che intende toccare tutti i più importanti centri della Città metropolitana di Torino, a partire dal debutto a Torino, a giugno 2022, per dare visibilità alle imprese artigiane e alle pmi. "Grande e piccola impresa devono fare squadra per competere. Questo è un territorio fantastico, qui sappiamo fare tutto", ha detto il presidente dell'Unione industriali di Torino, Giorgio Marsiaj..

"La Città metropolitana di Torino è forse l'unico luogo in Europa dove tracciando una circonferenza di poco più di 30 km dal capoluogo si possono trovar tutte le competenze e tutte le capacità produttive necessarie per realizzare qualsiasi manufatto, qualsiasi prodotto: dalla meccanica di precisione all'elettromedicale, dall'aerospazio all'automotive all'industria navale, dalla grafica alla stampa alla legatoria, dal food al fashion. Qui sono presenti tutti i servizi necessari alle imprese per stare sul mercato" spiega il presidente della Cna Torino Nicola Scarlatelli. "Il Festival del Compasso manifatturiero nasce dalla necessità di confrontarsi su temi fondamentali per il nostro futuro e rimettere al centro del dibattito pubblico i temi del lavoro, della competitività e della formazione per riconoscere, finalmente, all'artigianato e alle piccole imprese il ruolo prezioso che realmente hanno nel sistema Italia" ha aggiunto il segretario di Cna Torino, Filippo Provenzano. (ANSA).